В пятницу, 7 февраля, депутаты рассмотрели 216 поправок из 4 018 к законопроекту о земле. Сегодняшнее пленарное заседание парламента закрыто. Парламентарии продолжат работу над законопроектом на следующей пленарной неделе 18-21 февраля.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Согласно календарному плану третьей сессии Верховной Рады IX созыва 10-14 февраля депутаты работают в комитетах и комиссиях.

Напомним, что в Раде "Слуги народа" дежурили на трибуне, чтобы ее не заблокировали из-за земельного закона.

А председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что "Батькивщина" не повлияет на процесс голосования за проект закона о снятии моратория на продажу земли, поскольку это просто "маленькое насекомое, которое много жужжит".

Также "Страна" разбиралась, хватит ли голосов в Раде за продажу земли.