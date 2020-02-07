Нардепа Софию Федыну повторно вызывают в Офис генпрокурора для вручения уведомления о подозрении. В назначенное время 6 февраля она туда не явилась, не пояснив причину своего отсутствия.

Федыну подозревают в угрозе убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

"Поскольку народный депутат Украины София Федына 6 февраля 2020 не явилась по вызову и не сообщила об уважительных причинах неявки, она повторно вызывается следователем Государственного бюро расследований по поручению Генерального прокурора на 11:00 12 февраля 2020 для проведения процессуального действия - вручение письменного уведомления о подозрении", - сказано в сообщении.

Также в Офисе прокурора напомнили, что в случае, если подозреваемый, обвиняемый, свидетель, потерпевший, гражданский ответчик, представитель юридического лица, в отношении которого осуществляется производство, не является по вызову без уважительных причин, либо не сообщает о причинах своего неприбытия, к нему могут применить принудительный привод.

Напомним, после того, как нардепа Софию Федыну вызвали в Офис генпрокурора для вручения уведомления о подозрении в первый раз, она заявила, что ушла на больничный из-за ангины. При этом повестка о вызове Федыны в Офис генпрокурора была датирована 3 февраля, а о болезни нардеп рассказала 4 февраля.

Дело на Софию Федыну завели после событий октября 2019 года, когда нардеп со своей соратницей, волонтером Марусей Зверобой записали видеоблог, посвященный президенту - после того, как он на повышенных тонах пообщался с бывшими добровольцами в Золотом. В этом блоге они обсуждали разные способы убийства Зеленского.