На очередной церемонии вручения премии "Оскар" телефоны гостей церемонии будут опечатаны. Их положат в специальные конверты.

Об этом сообщает издание "Известия".

Как сообщается, смартфоны будут помещаться в индивидуальные конверты из плотной резины. Они будут закрываться на специальный магнитный ключ. Открыть такой пакет смогут только сотрудники службы безопасности.

Отметим, что официальное разрешение на съемку церемонии стоит от $5 тыс. При этом еще в прошлом году на церемонию вручения кинопремии разрешалось проносить телефоны.

Напомним, премия Американской академии кинематографических искусств и наук, с 1940-х годов известная как "Оскар", была создана в 1929 году и вручается деятелям киноискусства за их вклад в создание кинофильмов. Церемония награждения проводится в Лос-Анджелесе, в театре "Долби".

В этом году церемония вручения премии "Оскар" состоится 9 февраля.

Ранее сообщалось, что стали известны номинанты премии Оскар- 2020.

Также мы писали, что "Оскар"-2020 вновь пройдет без ведущего.