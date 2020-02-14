14 февраля отмечают праздник всех влюбленных - День Святого Валентина, неизменные атрибуты которого - открытки в форме сердца, цветы, мишки, шоколадные конфеты.
В этот день друг друга поздравляют не только влюбленные, открытки и картинки отправляют тем, кому хотят пожелаться счастья в любви и крепких отношений. Пусть праздничная атмосфера сегодня подарит вам приятное настроение.
Поздравления в прозе
Желаю страстных чувств и настоящей любви! Если она пришла - береги и храни ее крепко, если любовь еще в пути - желаю обязательно встретить своего человека!
Пусть каждый день рядом с тобой будут любовь и счастье! Желаю страсти и головокружительных эмоций.
Милая, пусть Амур выпустит стрелу в нужном направлении. Искренних и нежных чувств, объятий до рассвета и пусть сам святой Валентин вам позавидует.
Пусть любовь окрыляет и учит жить ярче, разнообразнее и счастливее, ценить и верить в искренние чувства. С Днем святого Валентина!
Пусть в Валентинов день твое сердце переполняет искренняя любовь к жизни и каждому ее мгновению, а еще - к близким и родным людям!
Прикольные смс-поздравления с днем святого Валентина
Я любви желаю сладкой моей любимой мармеладке.
Пусть будет любовь, как малина сладкая, и, как звезды на небе, яркая.
С долгожданным днем, любимый! Люблю тебя до неба.
Желаю влюбляться лишь в тех, кто подарит счастье и успех!
С Днем Валентина, милашка, моя любимая дурашка.
Пусть стрела Амура к тебе прилетит и сердце твое навсегда покорит. Твоя Валентинка.
Большой, взаимной, искренней и чистой любви тебе, мой любимый медвежонок.
Поздравления в стихах
С Днем святого Валентина - будьте вместе навсегда,
Ваши чувства пуст не вянут, будут стойкими на долгие года,
Пусть кружит жизнь и чувства будут крепки,
Ведь от любви рождаются красивые самые детки!
Пусть с любимым будет все в ажуре, шуры-муры вы оставьте на потом,
Встречу Валентина проведите вместе, непременно в настроении боевом!
Я хочу, чтоб сильно сердце билось,
Год за годом чтоб любило все сильней,
Чтобы чувства только разгорались
От шумных вечеринок и страстей.
Пусть будет недурен мальчишка.
Пусть носит на руках, цветы вручает,
И пусть любовь будет, как в книжках.
Пусть все желания сбываются твои
Любовь зажжет в душе лишь яркие огни!
Желаю вам любви со страстью, чтоб обходили стороной напасти,
Чтобы закат встречать с вином и шоколадкой, а утро раннее - с клубникой сладкой.
Пусть в жизни все будет только по фен-шую
Любовь тебе встретить большую-большую
Чтоб было, с кем в постели отдыхать
И дни рождения весело встречать!
Жизнь прекрасна, если в ней
Много солнечных счастливых дней,
А еще вдвойне чудесней,
Когда вы с любимой вместе!
Сегодня 14 февраля, когда влюбленные друг друга поздравляют,
В этот день они отдыхают и о чувствах своих размышляют,
Пусть не гаснет любовь никогда, будут чувства чисты и светлы,
Станут пусть сердца роднее, а на душе - слаще и теплее.