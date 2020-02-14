14 февраля отмечают праздник всех влюбленных - День Святого Валентина, неизменные атрибуты которого - открытки в форме сердца, цветы, мишки, шоколадные конфеты.

В этот день друг друга поздравляют не только влюбленные, открытки и картинки отправляют тем, кому хотят пожелаться счастья в любви и крепких отношений. Пусть праздничная атмосфера сегодня подарит вам приятное настроение.

Поздравления в прозе

Желаю страстных чувств и настоящей любви! Если она пришла - береги и храни ее крепко, если любовь еще в пути - желаю обязательно встретить своего человека!

Пусть каждый день рядом с тобой будут любовь и счастье! Желаю страсти и головокружительных эмоций.

Милая, пусть Амур выпустит стрелу в нужном направлении. Искренних и нежных чувств, объятий до рассвета и пусть сам святой Валентин вам позавидует.

Пусть любовь окрыляет и учит жить ярче, разнообразнее и счастливее, ценить и верить в искренние чувства. С Днем святого Валентина!

Пусть в Валентинов день твое сердце переполняет искренняя любовь к жизни и каждому ее мгновению, а еще - к близким и родным людям!

Прикольные смс-поздравления с днем святого Валентина

Я любви желаю сладкой моей любимой мармеладке.

Пусть будет любовь, как малина сладкая, и, как звезды на небе, яркая.

С долгожданным днем, любимый! Люблю тебя до неба.

Желаю влюбляться лишь в тех, кто подарит счастье и успех!

С Днем Валентина, милашка, моя любимая дурашка.

Пусть стрела Амура к тебе прилетит и сердце твое навсегда покорит. Твоя Валентинка.

Большой, взаимной, искренней и чистой любви тебе, мой любимый медвежонок.

Поздравления в стихах

С Днем святого Валентина - будьте вместе навсегда,

Ваши чувства пуст не вянут, будут стойкими на долгие года,

Пусть кружит жизнь и чувства будут крепки,

Ведь от любви рождаются красивые самые детки!

Пусть с любимым будет все в ажуре, шуры-муры вы оставьте на потом,

Встречу Валентина проведите вместе, непременно в настроении боевом!

Я хочу, чтоб сильно сердце билось,

Год за годом чтоб любило все сильней,

Чтобы чувства только разгорались

От шумных вечеринок и страстей.

Пусть будет недурен мальчишка.

Пусть носит на руках, цветы вручает,

И пусть любовь будет, как в книжках.

Пусть все желания сбываются твои

Любовь зажжет в душе лишь яркие огни!

Желаю вам любви со страстью, чтоб обходили стороной напасти,

Чтобы закат встречать с вином и шоколадкой, а утро раннее - с клубникой сладкой.

Пусть в жизни все будет только по фен-шую

Любовь тебе встретить большую-большую

Чтоб было, с кем в постели отдыхать

И дни рождения весело встречать!

Жизнь прекрасна, если в ней

Много солнечных счастливых дней,

А еще вдвойне чудесней,

Когда вы с любимой вместе!

Сегодня 14 февраля, когда влюбленные друг друга поздравляют,

В этот день они отдыхают и о чувствах своих размышляют,

Пусть не гаснет любовь никогда, будут чувства чисты и светлы,

Станут пусть сердца роднее, а на душе - слаще и теплее.