В пятницу, 7 февраля, президент Украины Владимир Зеленский начал визит в Итальянскую Республику. У главы государства запланированы встречи с президентом Италии Серджио Маттарелла и премьер-министром Джузеппе Конте. Об этом сообщает Офис президента.

Напомним, что в пятницу, 8 февраля, состоится официальный визит президента Зеленского в Ватикан. Програмой предусмотрена аудиенция главы государства у Папы Римского Франциска. Также запланирована встреча президента Украины с государственным секретарем Святого престола Пьетро Паролином.

Ранее "Страна" писала о том, что МИД Венгрии назвал условия для встречи Зеленского с Орбаном.

Также мы сообщали, что накануне визита в Италию Зеленский представил нового губернатора Львовщины и пообещал шахтерам выплатить долги.