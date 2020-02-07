Председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что "Батькивщина" не повлияет на процесс голосования за проект закона о снятии моратория на продажу земли, поскольку это просто "маленькое насекомое, которое много жужжит".

Об этом Арахамия сказал в комментарии журналистам, сообщает 112.ua.

"Батькивщины" в этом процессе нет. Просто забывайте о них. Это маленькое какое-то насекомое, которое там летает и жужжит много. Нет "Батькивщины", их там 10 или сколько, 15 депутатов. Они никакого влияния на этот процесс не имеют, кроме того, что могут в зале что-то в микрофон говорить", - сказал Давид Арахамия.

Напомним, Верховная Рада начала рассматривать во втором чтении законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" 6 февраля. Депутаты успели проголосовать за 180 из более 4 тысяч поправок.

"Страна" публиковала видео драки "слуг народа" и депутатов от "Батькивщины" из-за земельного закона.

Отметим, что рассмотрения закона о земле продолжится и 7 февраля. "Страна" анализировала, хватит ли голосов в Раде за продажу земли.