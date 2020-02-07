"Это маленькое насекомое". Арахамия заявил, что "Батькивщина" не повлияет на голосование за земельный закон
Председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что "Батькивщина" не повлияет на процесс голосования за проект закона о снятии моратория на продажу земли, поскольку это просто "маленькое насекомое, которое много жужжит".
Об этом Арахамия сказал в комментарии журналистам, сообщает 112.ua.
"Батькивщины" в этом процессе нет. Просто забывайте о них. Это маленькое какое-то насекомое, которое там летает и жужжит много. Нет "Батькивщины", их там 10 или сколько, 15 депутатов. Они никакого влияния на этот процесс не имеют, кроме того, что могут в зале что-то в микрофон говорить", - сказал Давид Арахамия.
Напомним, Верховная Рада начала рассматривать во втором чтении законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" 6 февраля. Депутаты успели проголосовать за 180 из более 4 тысяч поправок.
"Страна" публиковала видео драки "слуг народа" и депутатов от "Батькивщины" из-за земельного закона.
Отметим, что рассмотрения закона о земле продолжится и 7 февраля. "Страна" анализировала, хватит ли голосов в Раде за продажу земли.