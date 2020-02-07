Украина приняла закон "Об общем среднем образовании", который предусматривает необходимость увеличения объемов обучения на государственном языке в венгерских школах. Однако венграм Закарпатья важно сохранить свой язык без повышения количества школьных предметов на украинском.

Об этом заявил на брифинге в Киеве глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Сийярто говорит, что Украина сможет улучшить изучение государтсвенного языка венграми Закарпатья без соблюдения норм нового закона. "Украина хочет, чтобы все ее граждане, живущие на территории Украины, разговаривали на украинском языке. Но мы хотим, чтобы венгры Закарпатья могли сохранить свой язык. Мы считаем, что эти две цели можно достичь одновременно", - сказал министр.

По его словам, Венгрия всегда на стороне того, чтобы найти решение, "всегда на стороне позитива". "Но если бы мы были довольны сложившейся ситуацией, мы не делали бы предложений по улучшению", - отметил он.

Напомним, что МИД Венгрии назвал условия для встречи Зеленского с Орбаном.

Также мы писали о том, что власти Венгрии пообещали не блокировать вступление Украины в НАТО взамен на права нацменьшинств.