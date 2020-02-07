Заместитель начальника Генштаба России - начальник Главного управления связи вооруженных сил РФ Халил Арсланов был задержан в Москве 7 февраля. Его подозревают в особо крупном мошенничестве.

Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".

Как сообщается, военного задержали в собственном доме. После этого он был доставлен к предъявлявшему ему ранее обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества следователю Главного военного следственного управления (ГВСУ).

Арсланов уже дал показания и был доставлен в 235-й гарнизонный военный суд. Здесь ГВСУ СКР планирует ходатайствовать о его аресте на два месяца, мера пресечения будет избрана судом в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что мошенники выманивали деньги у сотрудников Минобороны и Генштаба от имени их руководства.

Также мы писали, что следствие в РФ попросило заочно арестовать украинского олигарха Фукса за мошенничество.