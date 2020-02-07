В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что украинский консул в молдавских Бельцах временно отстранен от исполнения должностных обязанностей из-за жалобы на изнасилование.

Об этом со ссылкой на информацию пресс-службы МИД пишет "Интерфакс-Украина".

Так, по данным Министерства иностранных дел, заявление о совершении консулом в отношении нее преступления поступило от гражданки Молдовы.

"Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова сообщило посольству Украины о проведении следственных действий компетентными органами этого государства с целью проверки заявления… Молдавская сторона высказала просьбу, чтобы указанное лицо не оставляло территорию Молдовы на время проведения следственных действий", - сообщили в пресс-службе украинского МИД.

Кроме того, государственный секретарь МИД Украины открыл дисциплинарное производство, на время проведения которого указанный дипломат отстранен от исполнения должностных обязанностей.

Напомним, дипломат, имя которого в сообщении украинского МИД не упоминается, - это консул Александр Сторожук. Его подозревают в изнасиловании 17-летней девушки.

"Страна" подробно рассказывала, что известно о преступлении в Молдове.