Во Львове решили отложить рассмотрение вопроса о перезахоронении легендарного советского разведчика Николая Кузнецова, чья могила на Холме Славы уже не раз была осквернена.

Такое решение принял исполком Львовского городского совета на заседании в пятницу, 7 февраля. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Есть предложение отложить этот вопрос и обратиться к руководителям МИД и СБУ… Мы понимаем, что продолжается война, есть российская агрессия. Когда мы получаем письма из России о перезахоронении праха, то я хотел бы, чтобы у нас была четкая позиция государства. Я знаю очень много случаев, когда такие вопросы решаются на уровне президентов страны. Если это поможет вернуть из плена кого-либо из наших ребят, я был бы очень счастлив", - заявил городской голова Львова Андрей Садовый.

Как сообщила на заседании исполкома начальница управления охраны исторического наследия Львовского горсовета, решение вынесли на заседание в связи с обращением племянницы Николая Кузнецова, а также согласно решению суда. Она не сообщила, о каком именно судебном решении идет речь.

Ранее с просьбой о перезахоронении праха Николая Кузнецова к властям Львова и области обращалось руководство Свердловской области РФ.

Напомним, что Николай Кузнецов - советский разведчик, агент НКВД. Во время Второй мировой войны он работал на территории западной Украины. Лично ликвидировал 11 генералов и высокопоставленных чиновников оккупационной администрации нацистской Германии, в частности, застрелил вице-губернатора оккупированной Галиции Отто Бауэра и шефа канцелярии галицкой администрации Генриха Шнайдера, подбросив сфабрикованный документ, в котором якобы говорилось о приказе организаторов ОУН убить Брауэра. Следствием стал ряд карательных мер нацистов против украинских националистов. Николай Кузнецов погиб в бою 8 марта 1944 года в селе Боратин Бродовского района Львовской области.

Напомним, во Львове в ночь на среду, 6 марта, 2019 года неизвестные похитили бронзовый барельеф легендарного советского разведчика Николая Кузнецова с надгробной плиты на Холме Славы.

Ранее "Страна" писала о том, что умерла советская разведчица, чья работа никогда не будет рассекречена.

Также мы сообщали, что во Львове вандалы закрасили польские надписи на фасаде старейшей библиотеки города.