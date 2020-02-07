Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом Украины Владимиром Зеленским может состояться весной после успешного заседания совместной межправительственной украинского-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которое пройдет в марте.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на совместном брифинге с вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой, передает УНН.

"Мы хотим построить несколько прагматических проектов, которые помогут восстановить наши добрососедские отношения. Поэтому в марте в Будапеште мы проведем следующее заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству. Как Дмитрий Кулеба сказал, это недопустимо, чтобы семь лет комиссия не заседала", - сказал Сийярто.

Он отметил, что венгерская сторона на переговорах желает добиться успеха, в частности, построения по крайней мере одного контрольно-пропускного пункта на границе, об использовании той кредитной линии на 50 млн долларов, которую Венгрия выделяет на инфраструктурные проекты в Украине, а также по развитию в области сельского хозяйства и здравоохранения.

"Я полностью согласен с господином Кулебой - мы хотим сделать Закарпатье историей успеха. Мы готовы продолжить нашу программу по развитию экономики на Закарпатье. И мы готовы и в дальнейшем оказывать помощь учебным, образовательным, культурным организациям Закарпатья. Если заседание межправительственной комиссии пройдет успешно, тогда это откроет путь для встречи весной премьер-министра Венгрии господина Орбана и президента Украины господина Зеленского", - добавил министр.

Ранее сообщалось, что Орбан заявил, что Венгрию не устраивают поставки российского газа только через Украину и страна хочет присоединиться к "Турецкому потоку".

Также мы писали, что партия премьера Венгрии Орбана проиграла выборы мэра Будапешта.