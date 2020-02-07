В пятницу, 7 февраля, в Сочи проходит встреча президента РФ Владимира Путина и Беларуси Александра Лукашенко. Переговоры ведутся тет-а-тет, так как из-за непогоды члены российской делегации не смогли приземлиться в аэропорту курортного города.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Со стороны России в переговорах должны были поучаствовать министр энергетики РФ Александр Новак, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, вице-премьер РФ Алексей Оверчук, замглавы МЭР РФ Михаил Бабич. Самолет, на котором они летели час кружил над Сочи, но вынужден был уйти на посадку в аэропорт Кавказских Минеральных вод (Ставропольский край).

При этом вылет самолета из Москвы также задержался на два часа - из-за сильного снегопада. А в Сочи в момент ожидаемой посадки наблюдался шквалистый попутный ветер и сильный дождь, видимость была крайне низкая. Погода в городе продолжает ухудшаться.

Напомним, что в ходе переговоров Лукашенко и Путин планируют обсудить процессы интеграции между РФ и Беларусью.