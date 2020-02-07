Глава Минкульта Владимир Бородянский заявил, что для того, чтобы бороться за медали, спортсмены из Украины должны выступать за границей, включая Россию.

Об этом он заявил журналистам в пятницу, 7 февраля, передает УНН.

"Если спортсмен не выступает за рубежом, он лишается баллов. Это ограничивает его возможности бороться за медали", - отметил Бородянский.

Ранее на странице сборной Украины по художественной гимнастике в Instagram появилось сообщение о том, что тренерский штаб принял решение об участии Евы Мелещук и Кристины Пограничной в соревнованиях, которые с 7 по 9 февраля будут проходить в российской столице.

Напомним, в Федерации гимнастики Украины объяснили, почему сборная Украины приняла решение об участии в турнире по художественной гимнастике "Гран-при Москва 2020" в России 7-9 февраля.

Ранее сообщалось, что гимнаст из Донецка завоевал на чемпионате мира первую медаль многоборья в истории Украины. Фото.