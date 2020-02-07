В Мукачево, 7 февраля, около 10:00 на улице Сеченова неизвестные открыли стрельбу и ранили двоих людей. Ими оказались Артур Пашкуляк, которого связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо и его телохранитель. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола.

"В Мукачево перестрелка. Неизвестные напали на Артура Пашкуляка, которого связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо (кличка Блюк). Самого Артура и его телохранителя ранили. Через свои каналы удалось оперативно достать видео перестрелки, которую очевидец снимал из окна дома. Детали перестрелки позже...", - написал журналист.

На месте инцидента сейчас работают правоохранители и эксперты. Факт стрельбы официально подтвердили в полиции.

"По предварительной информации, ранения получили двое мужчин. 24-летний и 40-летний жители Мукачево. Сейчас они находятся в медучреждениях. Правоохранители проводят первоочередное проверку и определяются с правовой квалификацией преступления и устанавливают все обстоятельства инцидента", - сообщили в полиции.

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