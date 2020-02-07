В Украине постепенно реализуется идея президента Владимира Зеленского разделить некоторые министерства. Однако, министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский не считает, что создание отдельного Министерства спорта будет эффективным.

"Относительно разделения министерства. Власть понимает, что спорт нуждается в мощном управлении, а мощное управление - это мощные институции. Сейчас мы строим мощное министерство (Министерство культуры, молодежи и спорта - Ред.), мощное агентство (Государственное агентство спорта - Ред.), мы планируем создать Фонд поддержки спорта", - сказал Бородянский на пресс-конференции в пятницу, 7 февраля, в Киеве.

Министр отметил, что формат предыдущего Министерства спорта был менее эффективным, так как оно занималось в большинстве лишь реализацией политик, а не их созданием. "Новая структура, которая сейчас строится, позволит министерству создавать политику, госагентству реализовывать политики и развивать массовый спорт. Эта конструкция в разы мощнее, чем отдельное министерство", - подчеркнул он.

В связи с этим, уверен Бородянский, необходимо продолжать двигаться в этом направлении и усиливать институции.

Напомним, что президент Владимир Зеленский потребовал у премьера Алексея Гончарука разделить министерства экономики, культуры и ветеранов. Это случилось в середине января. Тогда президент заявил, что у него есть вопросы по поводу того, что Министерство экономики занимается сельским хозяйством. Также, по словам Зеленского, вопросы есть по поводу Министерства культуры и Министерства ветеранов. "Я хочу также увидеть от вас все предложения", - потребовал от премьера президент.

После этого стало известно, что в Украине появится Министерство по вопросам оккупированных территорий и агентство спорта.

Также мы писали о том, что Минэкономики разделять на отдельные ведомства не будут.