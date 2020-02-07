В Украине могут повысить пенсионный возраст. Только таким путем власть считает возможным выровнять солидарный уровень пенсий.

Об этом в интервью "Экономической правде" сообщила глава парламентского Комитета по вопросам соцполитики, член фракции "Слуга народа", Галина Третьякова.

Она сообщила, что согласно исследованию Всемирного банка, к 2030 году при параметрах нынешней солидарной системы пенсию по формуле будут получать 40% украинцев. Остальные могут рассчитывать на минимальную пенсию. Третьякова считает, что включение в солидарную систему физлиц-предпринимателей, которые "платят около 800 грн единого налога, а претендуют на 1600 грн минимальной пенсии", было ошибкой.

"Наши дети будут платить налогов больше, чтобы удерживать тех, кто платит налогов меньше. Не нужно было ФЛП вводить в систему пенсионного обеспечения. Это можно было делать через 10-20 лет. В ЕС начали включать самозанятых в пенсионную систему с 2000-х годов, когда стали богаче", - сказала Третьякова.

Поэтому она полагает, что повышение пенсионного возраста в Украине - неизбежный процесс.

"Или мы будем садиться на плечи налогоплательщиков, или сейчас делаем накопительную систему и выравниваем ситуацию. Выровнять солидарный уровень мы можем только путем увеличения пенсионного возраста", - сказала Третьякова.

Напомним, что в Украине в 2020 году повышается пенсионный возраст для женщин. С апреля украинки смогут уходить с работы в возрасте 59,5 лет. А еще через год планируется новое повышение, еще на полгода.

"Страна" подробно описывала, как в Украине будут выплачивать пенсии в 2020 году.