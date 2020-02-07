Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" обратилась с запросом к Министерству ветеранов по поводу трудоустройства обвиняемых в убийстве журналиста Олеся Бузины.

Об этом в пятницу, 7 февраля, заявил депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин на своей странцие в Facebook.

"Как и обещал, публикую официальное обращение депутатов фракции ОПЗЖ к Минветеранов по поводу трудоустройства обвиняемых в убийстве Бузины. Документ по ссылке. Фракцией готовится соответствующее заявление , а также направление запросов Генпрокурору и президенту Украины", - написал он.

Скриншот: Facebook/Ренат Кузьмин

Также Кузьмин прикрепил соответствующие документы к посту.

Скриншот: Facebook/Ренат Кузьмин

Как писала "Страна", обвиняемые в убийстве журналиста и писателя Олеся Бузины при президенте Владимир Зеленским получили высокие должности. Так, один из обвиняемых в убийстве Андрей Медведько назначен членом общественного совета НАБУ. Второй - Денис Полищук назначен руководителем рабочей группы Минветеранов по проверке мест лишения свободы.

Также мы писали, что Генпрокурор Рябошапка отказался принять маму убитого Олеся Бузины.