Государственный телеканал для неподконтрольных территорий Донбасса запустит свое вещание 1 марта текущего года. В ближайшее время будет утверждено название телеканала и выбран его руководитель.

Об этом на пресс-конференции 7 февраля завил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский, пишет Интерфакс-Украина.

"На сегодняшний день мы практически завершили переговоры со всеми медиа-группами о предоставлении этому каналу премьерного контента. Сейчас мы находимся на этапе согласования меморандума с телевизионными группами", - сказал Бородянский.

По словам министра, уже объявлен конкурс на руководителя данного канала. "Планируем выйти в эфир с 1 марта", - добавил он.

Бородянский отметил, что в ближайшее время будет утверждено название телеканала.

Ранее "Страна" писала о том, что известно о новом госканале для Донбасса и зачем он создается.

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