Осужденный за изнасилование "слуга народа" Роман Иванисов, который отказался сдавать мандат после скандала, связанного с его прошлым, побывал в составе украинской делегации на молитвенном завтраке в США.

Об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook.

"Первый четверг февраля в Соединенных Штатах Америки - особый день. Уже 68 год подряд именно в этот день в Вашингтоне проходит Национальный молитвенный завтрак. Ежегодно отель Hilton собирает более 3 500 влиятельных людей со всего мира", - сказано в сообщении.

Иванисов также рассказал о встрече с представителями делегаций, дипломатами, конгрессменами, которая прошла перед мероприятием. Во время беседы с депутатом президент Ассоциации конгрессменов Джон Слетери заверил Иванисова в своей уверенности, что "для Украины борьба с коррупцией должна быть первоочередной задачей". Украинский нардеп рассказал собеседнику о работе антикоррупционного комитета Верховной Рады.

Скриншот, фото: Facebook/ Слуга народу - Іванисов Роман - Округ 153

Напомним, скандал вокруг прошлого депутата Романа Иванисова вспыхнул в ноябре прошлого года. Оказалось, что в 90-ых он был судим по серьезной статье - изнасилование несовершеннолетней "неестественным способом". "Страна" подробно разбиралась в подоплеке этого скандала.

Также мы публиковали реконструкцию преступления, за которое Иванисов был осужден Пологовским райсудом Запорожской области 21 марта 1996 года. После суда он провел в тюрьме, не считая предварительного заключения, восемь месяцев - после чего был помилован указом президента.

После того, как эти факты всплыли на поверхность, Разумков официально объявил об исключении из фракции "Слуга народа" Иванисова.