Вчера, 6 февраля, во время принятия законопроекта о земле в сессионном зале нардепы блокировали трибуну и устраивали легкие потасовки. Чтобы избежать блокировки трибуны, сегодня, 7 февраля, с утра члены правящей фракции "Слуга народа" дежурят возле трибуны и президиума Верховной Рады.

Об этом сообщает 7 февраля "Радио Свобода".

На месте спикера сидит депутат Елизавета Богуцкая. Среди тех, кто находится на дежурстве, есть и известный высказываниями о "продаже собаки" депутат Евгений Брагар.

К 10.00 спикер Дмитрий Разумков спокойно открыл утреннее заседание, блокировки уже не было и Час вопросов к правительству начался в парламенте с выступления министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля.

Сегодня парламент планирует продолжить рассмотрение во втором чтении законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

"Страна" ведет онлайн-трансляцию заседания.

Напомним, что вчера члены "Батькивщины" блокировали президиум и трибуну ВР, а с 16:00 до 19:30 глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко и внефракционный депутат Оксана Савчук стояли в президиуме парламента. В четверг депутаты рассмотрели порядка 180 поправок к законопроекту.

Также мы писали о том, что появилось видео драки "слуг народа" и депутатов от "Батькивщины" из-за земельного закона.