Министр по делам ветеранов Оксана Коляда прокомментировала депутату от "Слуги народа" Максиму Бужанскому, почему обвиняемые в убийстве журналиста и писателя Олеся Бузины при ее покровительстве получают высокие должности в правительстве.

Соответствующее видео депутат разместил на своей странице в Facebook.

На вопрос о том смущает ли ее то, что обвиняемые в убийстве Бузины Андрей Медведько и Денис Полищук сотрудничают с министерством, Коляда напомнила о презумпции невиновности.

"Согласно уголовно-процессуальному кодексу, пока человек не признан судом виновным, его нельзя считать таковым. ...Вот когда будет судом признано, что они виноваты, тогда в Министерстве по делам ветеранов будет принято решение", - заявила она.

На вопрос Бужанского не мешает ли ей свое мнение относительно дела об убийстве Шеремета, в котором обвиняются ветераны, работать в Кабмине Колядя повторила: "Любой человек, пока он не признан судом виновным, считается невиновным. У нас существует презумпция невиновности. Поэтому мы всегда стоим на страже защиты любых ветеранов".

"Я пришла в правительство работать для ветеранов и для защиты их прав", - заявила Коляда, отвечая на вопрос, почему она часто оказывает на одной стороне с людьми, который подозревают в убийстве, после чего она встала и ушла.

Видео: Facebook/Макс Бужанский

Напомним, в конце декабря стало известно, что обвиняемые в убийстве журналиста и писателя Олеся Бузины при президенте Владимир Зеленским получили высокие должности. Так, один из обвиняемых в убийстве Андрей Медведько назначен членом общественного совета НАБУ. Второй - Денис Полищук назначен руководителем рабочей группы Минветеранов по проверке мест лишения свободы.

Как сообщалось, Генпрокурора позвали в Раду отчитаться о расследовании убийства Олеся Бузины.