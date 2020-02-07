В Харькове неизвестный мужчина избил двух парней прямо в салоне троллейбуса №35. Инцидент произошел 4 февраля на глазах у пассажиров и попал на видео, на котором видно, что мужчина жестоко избивает руками и ногами одного из парней. А второй, вероятно, уже избитый им ранее, лежит на полу.

По слухам, мужчину возмутило, что парень ехал в общественном транспорте без билета и он решил его "воспитать". Пассажиры троллейбуса пытались словами остановить драку, но вмешаться и прекратить ее никто не рискнул. Некоторые снимали инцидент на видео.

В соцсети по этому поводу появилась информация о том, что мужчина избил одного из парней до смерти. Но, по данным местного издания, 057.ua, все участники конфликта остались живы.

Как рассказали в пресс-службе Харьковской мэрии, конфликт произошел в компании пьяных пяти человек, которые зашли в салон троллейбуса.

В пресс-службе Нацполиции Харьковщины отметили, что на место инцидента выезжал наряд патрульных, которые никого не нашли на месте драки. Бригаду "скорой" по поводу драки в 35-ом троллейбусе тоже не вызывали.

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