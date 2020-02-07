Общественное обсуждение законопроекта о дезинформации продлено еще минимум на два месяца. Уже была первая сессия обсуждения документа, сейчас будут привлечены эксперты, будет еще вторая сессия, а потом еще одно обсуждение.

Об этом сказал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский после брифинга на тему "Защита объектов ЮНЕСКО: новые буферные зоны в Киеве, объекты реставрации в Украине на 2020 год", сообщает Укринформ.

"Мы продолжаем обсуждение, это является не законом, а законопроектом, он не зарегистрирован в Раде. Он специально вынесен для обсуждения с громадой, для того, чтобы сделать этот закон совершенным, для того, чтобы он защищал информационное пространство и не мог использоваться для ущемления свободы слова. Поэтому продолжаем обсуждение, оно будет продолжаться около 2 месяцев, весь февраль и март", - сказал Бородянский.

По его словам, обсуждение будет продолжаться столько, сколько необходимо для того, чтобы все понимали, как работают нормы закона. "Уже существуют мифы об этом законопроекте, уже существует дезинформация о нем. Все это надо отработать, чтобы вся громада поняла, как это работает", - добавил Бородянский.

Министерство культуры, молодежи и спорта 20 января обнародовало проект закона об обеспечении национальной информбезопасности и права на доступ к достоверной информации, известного как "законопроект о дезинформации". В министерстве пригласили к участию в обсуждении законопроекта представителей СМИ, профильных институтов и общественных организаций, медиаэкспертов и медиаюристов.

27 января представители медийного сообщества и общественных организаций рекомендовали министерству воздержаться от регистрации законопроекта "о дезинформации" в парламенте.

Комиссия по журналистской этике обнародовала заявление с требованием к правительству и МКМС – снять с рассмотрения законопроект по дезинформации и начать процесс подготовки законодательных изменений с нуля.

Напомним, что Совет по вопросам свободы слова при Зеленском выступил против закона о дезинформации.

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