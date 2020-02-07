В Кабмине недовольны тем, как "Нафтогаз" реализует "программу 2020" по добыче украинского газа.

Об этом, сегодня, 7 февраля, на Часе вопросов к правительству в Раде заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"Откровенно скажу: правительство также немного разочаровано результатом "программы 2020", разочаровано предложением НАК "Нафтогаз" по изменению стратегии добычи. Более того, есть решение наблюдательного совета, что теперь оцениваем мы не объем увеличения, а оцениваем теперь по экономическим показателям", - сказал Оржель, говоря о том, как правительство будет реагировать на уменьшение добычи украинского газа.

По словам министра, в Украине необходимо увеличить добычу собственного газа, а также увеличивать рентные платежи.

"К сожалению, эти показатели не выполнены. Непосредственно позиция и Минекоенерго, и на правительстве рассматривается этот вопрос, по эффективности работы компании в рамках реализации "программы 2020", - сказал Оржель.

Напомним, ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что перед Украиной откроются большие возможности после того, как она станет независимой от импорта газа. По его слова, этого можно достичь, если двигаться одновременно в двух направлениях - нарастив массовую добычу газа и снизив потребление газа в стране.

Ранее сообщалось, что министр Оржель объяснил, почему за доставку газа платят те, кто им не пользуется.

Также мы писали, что министр Оржель пообещал украинцам одну платежку за газ, "чтобы не раздражать".