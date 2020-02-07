Во втором по величине городе Молдовы - Бельцах - 4 февраля двое мужчин возрастом 37 и 38 лет изнасиловали несовершеннолетнюю девушку.

Одним из насильников мог быть украинский консул Александр Сторожук, пишут молдавские СМИ. Украинский же МИД подтвердил, что консула отстранили от работы на период расследования, но имени его не назвали.

В Молдове украинского диплмата пока что не задерживали из-за иммунитета. Однако ему нельзя покидать Бельцы до выяснения всех обстоятельств резонансного преступления.

Что известно об изнасиловании в Бельцах

Жертвой насильников оказалась 17-летняя девушка из Сынжерей, проживающая в микрорайоне Дачия в Бельцах.

Она заявила, что ее изнасиловали вечером 4 февраля.

Как сообщает молдавский сайт NordNews, одного из преступников правоохранительные органы задержали на 72 часа, а другого участника преступления отпустили из-за дипломатической неприкосновенности.

Как предполагает сайт - это консул Александр Сторожук.

Александр Сторожук, консул Украины в Молдове

Девушка выросла в неполной семье, ее мать находится на заработках за границей, сообщает издание.

Реакция Молдовы и Украины

Если причастность Сторожука к групповому изнасилованию подтвердится, международного скандала будет невозможно избежать. Однако в настоящее время обе страны стараются никак не комментировать случившееся, чтобы не давать делу лишней огласки.

Пресс-секретарь бельцкой полиции Евгения Молчанова сообщила, что не готова рассказывать о подробностях изнасилования, учитывая возраст пострадавшей.

"Устанавливаются все обстоятельства. Но учитывая то, что она несовершеннолетняя, мы обязаны защищать ее. Других деталей пока предоставить не можем", - сказала Молчанова.

Сотрудники посольства Украины в Кишиневе тоже воздерживаются от комментариев. Украинское консульство в комментарии телеканалу TV8 сообщает, что все обстоятельства дела выясняют компетентные органы.

"В настоящее время консул не арестован и не обвиняется. Мы не можем комментировать это дело до тех пор, пока не будет завершено расследование или пока не будет объявлено решение правоохранительных органов", - отметили в украинском консульстве.

О самом факте случившегося и возможной причастности к преступлению украинского консула в Бельцах может свидетельствовать информация о его временном отстранении от исполнения обязанностей. Об этом сообщает местный портал СП.

Из ответа Министерства иностранных дел Украины на запрос "СП" следует, что на консула Украины в Бельцах есть заявление об изнасиловании от гражданки Молдовы, а молдавские власти попросили его не покидать страну, пока идет следствие. Кроме этого госсекретарь МИДа Украины сообщил изданию об открытии дисциплинарного производства на сотрудника консульства в Бельцах.

Также МИД подтвердил отстранение консула, не называя его фамилии, "Интерфаксу-Украина".

Интересно, что на официальных сайтах МИД Украины (включая консульство в Бельцах) эта информация никак не комментируется, хотя скандал идет со вчерашнего дня.

Что известно о Сторожуке

Александр Ростиславович Сторожук действительно работает консулом в Бельцах. В этом статусе он указан на сайте консульства.

В соцсетях Александра нет. Судя по е-декларации, он из Киева. В столице владеет гаражом.

При месячной зарплате в 11 тысяч гривен, Сторожук, судя по обнародованной декларации о доходах, получал огромные командировочные.

В декабре 2019 года консул получил компенсацию за долгосрочную командировку в размере 96 395 грн, а год назад эта сумма составляла 1 240 547 грн.

Интересно, что в секретариате Кабмина трудится главным специалистом некто Ростислав Сторожук. Правда, приходится ли он отцом Александру - неизвестно.

На посту консула Сторожук не сильно прославился в Сети. В 2018 году он поздравлял бельчан с днем города.

В послании он сообщил, что в Бельцах проживает как минимум 30% украинцев. Он пожелал "иметь свою идентичность" и не забывать о том, "что все мы братские народы".

Видео: bloknot-moldova.md/YouTube