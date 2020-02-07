В Киевской области задержали преступную группу, которая совершила ограбление в селе Вита Почтовая. Также проверяют их причастность к другим аналогичным преступлениям. Все задержанные оказались гражданами Грузии, ни у кого из них нет вида на жительство в Украине.

Об этом сообщается на сайте ГУНП в Киевской области.

Пока задержанных подозревают в том, что в селе Вита Почтовая они разбили стекло в автомобиле жителя столичного региона и похитили планшет, мобильный телефон, документы, банковские карты и деньги. После этого злоумышленники скрылись на автомобиле.

"Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий и помощью системы "Безопасна Київщина" сотрудники Управления уголовного розыска полиции Киевской области задержали грабителей в порядке ст. 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.

Задержанными оказались граждане Грузии в возрасте 33-45 лет. Установлено, что двое из них прибыли в страну несколько дней назад.

Во время обыска в автомобиле, на котором передвигались злоумышленники, полицейские обнаружили и изъяли топор, ломики, мобильные телефоны, различные государственные номера иностранной регистрации, визитки потерпевшего мужчины и другие вещественные доказательства, которые указывают на их причастность к ограблению в селе Вита Почтовая.

О задержании иностранцев сообщили в МИД Украины и посольство Грузии.

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