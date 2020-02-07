Специальная мониторинговая миссия ЮНЕСКО приедет в Украину на следующей неделе. Они займутся проверкой защиты исторических объектов Киева.

Об этом сообщила на брифинге 7 февраля заместитель министра культуры, молодежи и спорта Украины Светлана Фоменко, передает Укринформ.

"Представители мониторинговой миссии ЮНЕСКО будут на следующей неделе в Киеве проверять, как мы сохраняем, как мы защищаем исторический центр, объекты Софии и Лавры", - сообщила Фоменко.

По ее словам, миссия обычно приезжает и обращает внимание на те места, где есть определенные проблемы. "Вот у нас в Киеве есть определенные проблемы и с буферными зонами и сохранением объектов", - добавила заместитель министра.

Фоменко отметила, что в состав этой миссии входят известные эксперты, которые будут проверять, как в Украине сохраняется наследие ЮНЕСКО. "У нас будем большая беседа с ними, будет большой анализ тех преобразований, которые происходят в Киеве. Здесь важно, чтобы все те рекомендации и вещи, которые сейчас делаются в Министерстве культуры, молодежи и спорта, были имплементированы в градостроительную деятельность и в генеральный план города, утверждения которого мы все очень ждем", - сказала она.

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