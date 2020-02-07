На круизном теплоходе Diamond Express, который из-за обнаруженного коронавируса стоит на карантине в гавани японского города Иокогама, катастрофически растет число инфицированных. Только за один день вирус подхватили более 40 человек. На данный момент на теплоходе насчитывается 61 зараженный китайским вирусом.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на министерство здравоохранения Японии.

Уточняется, что эти случаи были выявлены в результате выборочного тестирования 273 человек, у которых либо замечены подозрительные симптомы, либо были контакты с теми, у кого наблюдаются такие симптомы.

На борту есть граждане Украины (26 человек), России (24) и Германии (10), но зараженных среди них нет. По данным ведомства, в 21 случае коронавирус выявлен у граждан Японии. В японском Минздраве сказали, что тестирование людей на лайнере Diamond Princess будет продолжено, новые пациенты будут отправлены в больницы в Токио и других городов страны.

Выявление новых случаев заражения коронавирусом резко ухудшило настроение почти 3 700 пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, которых в целях предосторожности держат в каютах и выпускают на палубу на свежий воздух лишь на короткое время.

Напомним, лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля. Но после того, как выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом, судно оставили на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров. На судне на две недели ввели карантин после выявления на борту зараженных.

Ранее "Страна" писала о том, что китайский врач, который первым сообщил об угрозе коронавируса, умер от него же.

Также мы сообщали, что ВОЗ собирает международный форум по исследованию коронавируса.