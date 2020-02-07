Преступная группа из шести человек, которую возглавил гражданин России, под видом грузоперевозчиков похитила у предпринимателей товар на 10 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

Как установило следствие, группа людей регистрировалась на сайтах автоперевозчиков, после чего искала груз, выдавая себя за добросовестных перевозчиков. Также они предоставляли бизнесменам поддельные документы.

После погрузки товара, злоумышленники на автомобилях с поддельными номерными знаками, не доставляли груз к месту назначения. По информации правоохранителей, в дальнейшем имущество продавалось.

Следователи оценили ущерб пострадавшим в сумму более 10 млн гривен, из которых удалось вернуть владельцам почти 6 млн гривен.

Следователями Нацполиции завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении шести участников преступной организации, созданной гражданином Российской Федерации для завладения чужим имуществом под видом оказания услуг по перевозке товара. Действия подозреваемых квалифицированы по ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190, ч.4 ст.358 УК Украины и обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения.

Фигурантам дела грозит до 12 лет лишения свободы и конфискация имущества.

Ранее сообщалось, что в столичном ресторане у бизнесмена-тусовщика из Москвы украли 50 тысяч долларов.

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