Сегодня, 7 февраля, на Часе вопросов к правительству в Раде министр энергетики Алексей Оржель пояснил, откуда взялись платежки за доставку газа у тех, кто им вообще не пользуется.

Нардеп Лариса Билозир спросила, почему люди, которые поставили себе дома твердотопливные котлы, платят за доставку газа, которым они не пользуются.

Оржель ответил, что это нужно для того, чтобы было давление в газовых сетях, поэтому всем "нужно платить деньги".

"Это логика третьего энергетического пакета, так это работает в Европе", - отметил Оржель.

Также министр сказал, что без увеличения тарифов на транспортировку газа, тепла и воды "мы можем просто остаться без инфраструктуры".

Оржель пояснил, что даже те люди, которые сегодня газом не пользуются, могут завтра снова его использовать. Поэтому должны участвовать в поддержании газораспределительных сетей.

Ранее "Страна" сообщала, что министр Оржель пообещал украинцам одну платежку за газ, "чтобы не раздражать людей".

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