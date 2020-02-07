Форма для оперативных подразделений Госбюро расследований обошлась ведомству почти в миллион гривен. Об этом говорится в ответе ГБР на официальный запрос УНН.

"По результатам проведенных процедур закупок в 2019 году, Государственным бюро расследований осуществлено приобретение имущества по кодам ДК 021:201518200000-1 - верхняя одежда, 18400000-3 - специальная одежда и аксессуары, 18800000-7 - обувь на общую сумму 988 161,60 грн", - сообщили в ГБР в ответ на вопрос, сколько потратили средств на форму для оперативников ГБР.

Напомним, в конце 2019 года президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора ГБР и назначил временно исполняющим обязанности директора депутата Верховной Рады ("Слуга народа") Ирину Венедиктову.

После этого экс-глава ГБР Труба пытается восстановиться в должности в судебном порядке.