Украинского консула в Бельцах отстранили от исполнения обязанностей после того, как его обвинили в изнасиловании несовершеннолетней девушки в Молдове.

Об этом стало известно местному порталу СП.

По данным издания МИД Украины подтвердил начало следствия против украинского дипломата по делу об изнасиловании.

"Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы сообщило посольству Украины о проведении следственных действий компетентными органами этого государства с целью проверки заявления, поступившего от гражданки Республики Молдова, о совершении в отношении нее преступления консулом Украины в Бельцах", - отметило украинское министерство.

Молдавская сторона попросила, чтобы украинский консул не покидал территорию Молдовы на время проведения следственных действий.

Государственный секретарь МИД Украины открыл дисциплинарное производство, отметили в украинском министерстве. На время его проведения дипломат отстранен от исполнения должностных обязанностей.

Отметим, речь идет о консульстве в Бельцах, действующем отдельно от посольства в Кишиневе. По данным издания Deschide, обвинение касается консула Александра Сторожука.

По данным СП, речь идет о возможном изнасиловании 17-летней девушки, которое произошло 4 февраля. В нем изначально подозреваются двое мужчин 37 и 38 лет.

СМИ, ссылаясь на анонимные источники в следствии, сообщили, что среди них - один из консулов ​​Украины в Бельцах, и его пока не задержали, так как у него дипломатический иммунитет. Второй фигурант дела задержан на 72 часа.

Ранее пресс-служба посольства Украины сообщила СП, что работник консульства в Бельцах не задержан, обвинения в каком-либо преступлении ему не предъявлены и его причастность к инциденту выясняется.

Ранее сообщалось, что осужденный за изнасилование "слуга народа" Иванисов категорически отказался сдавать мандат нардепа.

Также мы писали, что полиция задержала мужчину, который пытался изнасиловать и убить девушку в Киеве на Рождество.