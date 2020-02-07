Консула Украины в Молдове, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней, отстранили от службы
Украинского консула в Бельцах отстранили от исполнения обязанностей после того, как его обвинили в изнасиловании несовершеннолетней девушки в Молдове.
Об этом стало известно местному порталу СП.
По данным издания МИД Украины подтвердил начало следствия против украинского дипломата по делу об изнасиловании.
"Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы сообщило посольству Украины о проведении следственных действий компетентными органами этого государства с целью проверки заявления, поступившего от гражданки Республики Молдова, о совершении в отношении нее преступления консулом Украины в Бельцах", - отметило украинское министерство.
Молдавская сторона попросила, чтобы украинский консул не покидал территорию Молдовы на время проведения следственных действий.
Государственный секретарь МИД Украины открыл дисциплинарное производство, отметили в украинском министерстве. На время его проведения дипломат отстранен от исполнения должностных обязанностей.
Отметим, речь идет о консульстве в Бельцах, действующем отдельно от посольства в Кишиневе. По данным издания Deschide, обвинение касается консула Александра Сторожука.
По данным СП, речь идет о возможном изнасиловании 17-летней девушки, которое произошло 4 февраля. В нем изначально подозреваются двое мужчин 37 и 38 лет.
СМИ, ссылаясь на анонимные источники в следствии, сообщили, что среди них - один из консулов Украины в Бельцах, и его пока не задержали, так как у него дипломатический иммунитет. Второй фигурант дела задержан на 72 часа.
Ранее пресс-служба посольства Украины сообщила СП, что работник консульства в Бельцах не задержан, обвинения в каком-либо преступлении ему не предъявлены и его причастность к инциденту выясняется.
Ранее сообщалось, что осужденный за изнасилование "слуга народа" Иванисов категорически отказался сдавать мандат нардепа.
Также мы писали, что полиция задержала мужчину, который пытался изнасиловать и убить девушку в Киеве на Рождество.