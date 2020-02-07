Задержанному на днях при получении взятки начальнику управления секретариата Кабинета министров сообщили о подозрении, а суд принял решение о заключении его под стражу с возможностью внесения залога в сумме 1,55 миллиона гривен. Об этом сообщается на сайте Государственного бюро расследований.

Чиновник был задержан во время получения 2 миллионов гривен, которые он требовал у представителя субъекта предпринимательской деятельности за подписание актов приема-передачи выполненных строительных работ и отзыв судебных исков к подрядчику. Общая сумма взятки составляет 2,5 миллиона гривен.

Печерский районный суд Киева избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 1,55 миллиона гривен. Чиновнику грозит наказание от пяти до десяти лет лишения свободы.

Ранее "Страна" писала о том, что главу Черновицкого облсовета подозревают в вымогательстве взятки в $400 тысяч у бизнесмена.

Также мы сообщали, что начальника управления Госрезерва задержали на взятке в 40 тысяч долларов.