Депутат "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк предлагает легализовать в Украине частные военные компании.

Эта нардеп раньше была журналистом на канале Игоря Коломойского, который в период АТО спонсировал добробаты - в частности, Днепр-1 и Донбасс.

Текст законопроекта уже размещен на сайте Рады.

"Страна" анализирует этот документ.

Зачем в Украине нужны ЧВК

Законопроект называется "О военно-консалтинговой деятельности".

В пояснительной записке Смаглюк указывает, что за годы конфликта на Донбассе в Украине появились высококвалифицированные специалисты военной сферы. Которым нужно дать возможность зарабатывать на своей специальности (и очевидно, что в украинской армии много не заработаешь, если это не связано с мародерством или коррупцией).

Смаглюк приводит пример Ирака, где военным консультантам платят от ста до тысячи долларов в день. И называет страны, где ЧВК существуют на законных основаниях - США, Китай, Британия, Германия, Швейцария, ЮАР (отметим, что разрабатывают подобный закон и в РФ).

Далее депутат сообщает интересную информацию: хотя в Украине наемничество и запрещено, но ЧВК на территории нашей страны, оказывается, действуют. А украинцы воюют за рубежом, но нелегально.

По словам Василевской-Смаглюк, разрабатывать законопроект помогали бойцы добробатов и ветераны АТО. Документ разрешает работу ЧВК только за пределами страны, "что исключает возможность образования частных армий внутри государства".

Как говорится в пояснительной записке, документ лицензирует хранение и оборот оружия для "военных консультантов". Законом регулируется "оборот огнестрельного оружия, боеприпасов, устройств и патронов к ним".

Далее в пояснительной записке расшифровывается: хоть ЧВК и запретят работать внутри Украины, но им позволят ввоз и вывоз оружия "в рамках внешнеэкономической деятельности". То есть попросту наемникам разрешат частную торговлю оружием.

Далее разберем детальнее текст самого законопроекта.

Воевать нельзя. Можно учить и охранять

По букве законопроекта, военный консалтинг - это услуги военного или охранного характера, которые предоставляются за пределами Украины. Хоть физлицам, хоть напрямую другим государствам.

Правда, оговаривается, что ЧВК не должны участвовать в свержении законной власти и посягать на территоральную целостность стран, с которыми сотрудничают.

Для регулирования военно-консалтинговой деятельности Василевская-Смаглюк предлагает создать специальную Нацкомиссию, подотчетную Кабмину.

Статья 7 законопроекта перечисляет виды деятельности, которая будет разрешена консультантам из Украины. Это обучение иностранных войск и спецслужб, обслуживание и ремонт техники, услуги по военному строительству, разминирование, миротворчество. А также разные виды охраны - объектов и персон.

То есть речи о том, чтобы собственно воевать - вести наступательные или оборонительные операции за границей - не идет. Запрет на захват территорий других государств прямо прописан в законопроекте.

Также запрещено оказывать военные услуги России, ее юридическим и физическим лицам. Даже если они контролируют через цепочку фирм иностранную компанию из других государств.

Договора о военном консалтинге каждая ЧВК будет заверять в новой Нацкомиссии. Которая будет выдавать лицензии на эту деятельность.

Брать на работу можно уголовников

В Украине наемникам будет разрешено иметь базы и полигоны, проводить тренировки, включая работу с огнестрельным оружием. То есть будет позволено и его хранение.

Планируется вроде бы строгий отбор для тех, кто захочет получить лицензию на военный консалтинг и работать в нем. Речь об основателях и участниках военной компании.

К ее созданию не допустят ранее судимых - даже тех, с кого судимость сняли (исключение - реабилитированные). Также не допустят к ЧВК тех, кто был фигурантом уголовных дел (кроме тех, кто был по ним официально оправдан).

Нельзя будет создавать ЧВК тем, кто работает в силовых структурах или был уволен оттуда за дисциплинарные проступки или другие нарушения.

А вот рядовой персонал ЧВК эти ограничения затрагивают далеко не полностью. То есть туда в теории можно брать кого угодно. И массово трудоустраивать тех же бойцов добробатов, у многих из которых - уголовное прошлое и незакрытые криминальные дела.

Уголовников можно брать на специальности, связанные с военным обучением и даже доверять им роль миротворцев-посредников. А также ставить на административно-управленческие функции.

Единственное требвание к такому персоналу - это проверка на допуск от СБУ. Что для многих ветеранов радикального толка, которые и так находятся под контролем "конторы", не должно стать проблемой.

Госфинансирование - "патриотам"

Сотрудникам частных военных компаний будет запрещено использовать символику действующих силовых органов и подразделений. Также придется обойтись без слова "Украина" и государственных символов.

Устанавливается также финансовый порог вхождения в этот бизнес. В первый год работы ЧВК обязана довести уставной капитал до 1250 минимальных зарплат - на нынешние деньги это почти шесть миллионов гривен.

Интересно, что в законопроекте есть опция, когда ЧВК может финансироваться из бюджета. Такая возможность предусмотрена, если военные консультанты ведут патриотическое воспитание молодежи.

Учитывая, что уже сегодня "ветераны войны с Россией" в лице С14 и других праворадикальных структур получают миллионые вливания из Минветеранов, то предложение Смаглюк возводит эту схему в приоритет уже на уровне закона.

Наемники и оружие

ЧВК, получившие лицензию, смогут хранить в Украине оружие и другую военную продукцию, завозить и вывозить ее из страны. А также покупать оружие за рубежом.

Позволяется даже производство военных товаров и открытие мастерских по ремонту.

Правда, все ввозы-вывозы товаров военного назначения военно-консалтингвая компания должна будет проводить через Нацкомиссию. Она также сможет контролировать места хранения военной продукции и будет заносить их в единый госреестр.

Выводы из текста законопроекта

Законопроект явно писался под бойцов добробатов и бывших военных. Он позволяет им уйти в ЧВК, даже если они имели проблемы с законом.

Это значит, что добробатовцы, многие из которых сегодня сбиты в группы праворадикального толка, получат крышу уже не общественных организаций, а по сути частных армий.

Причем отсылки на то, что ЧВК в Украине работать не имеют права, успокаивают мало: вопрос, кто это будет контролировать. Вряд ли Нацкомиссия по военным консультантам будет иметь полномочия военной полиции (в тексте законопроекта у нее чисто административные функции).

А обычная полиция боится даже нынешних радикалов, которые вообще никак не легализованы. И уж тем более с полицией или прокуратурой смогут решить вопрос олигархи, которые смогут себе позволить открыть ЧВК.

Ведь судя по оговоренным выше суммам - это дело недешевое. Шесть миллионов нужно будет положить только в уставной фонд - но это не самая большая статья расходов. Куда больше - купить оружие, амуницию, открыть базы, склады и полигоны. Да и лицензия наверняка будет недешевой.

Кроме того, этот законопроект легализует оружие, которое сейчас незаконно хранится у добробатовцев. Потому что хранить оружие ЧВК смогут и на территории Украины.

Уже наличие этих возможностей открывает широкое поле для создания военизированных формирований любыми заинтересованными в этом лицами с деньгами.

Разумеется, ЧВК успешно действуют и платят налоги в развитых странах. Однако это государства с сильной властью, которая владеет монополией на насилие. В Украине же может произойти лишь усиление экстремисткой деятельности радикалов, которые получат доступ тренировочным базам, оружию и специальному обучению.

Впрочем, сама автор законопроекта подобных угроз в нем не видит.

"У нас в Украине давно есть компании, которые поставляют на экспорт военные услуги. Есть люди, которые воюют, они хорошо обучены, знают принципы самообороны. Они ездят за границу - как правило это страны Африки, там, где есть алмазные прииски, и охраняют их. Этот бизнес уже давно легализован во всех цивилизованных странах. Принятие этого закона позволит завести в Украину валютную выручку и профинансировать людей, которые тут не могут найти себя", - объяснила Ольга Василевская-Смаглюк "Стране" суть законопроекта.

Она еще раз уточнила, что эти частные военные компании не смогут действовать на территории Украины.