Американские власти сообщили об успешной спецоперации по устранению одного из лидеров террористической организации "Аль-Каида" на Аравийском полуострове (AQAP) Касима аль-Рими.

Об этот заявил президент Дональд Трамп, передает пресс-служба Белого дома.

"По распоряжению президента Дональда Трампа США провели антитеррористическую операцию в Йемене, результатом которой стала успешная ликвидация Касима аль-Рими, основателя и лидера "Аль-Каиды" на Аравийском полуострове, а также заместителя лидера "Аль-Каиды" Айман аль-Завахири", - говорится в сообщении.

Как отметили в Белом доме, аль-Рими присоединился к "Аль-Каиде" в 1990-х годах, когда работал на Усаму бен Ладена в Афганистане. Когда аль-Рими возглавил "Аль-Каиду" на Аравийском полуострове, эта организация совершала жестокие расправы над жителями Йемена, а также пыталась вдохновить своих сторонников атаковать США.

Как объяснили в Вашингтоне, ликвидация аль-Рими ослабляет "Аль-Каиду" и уменьшает уровень угрозы для Соединенных Штатов и союзников.

"Мы в дальнейшем будем защищать американский народ, преследуя и устраняя террористов, стремящихся нам навредить", - заявил Дональд Трамп.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сын ликвидированного лидера "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена Хамза бен Ладен был убит в ходе спецоперации.

Как сообщалось, Трамп заявил об уничтожении в Йемене лидера "Аль-Каиды", который атаковал эсминец США почти 20 лет назад.