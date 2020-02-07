Участник АТО и основатель сети Pizza Veterano Леонид Остальцев оскорбил украинских спортсменов - Александра Усика и Василия Ломаченко во время выступления в эфире "5 канала". Он назвал их "обезьянами, которых полно в Украине".

Усик ответил ему стихами.

Оба боксера известны не только своими спортивными достижениями, но и сложным отношением с националистами.

"Страна" разбиралась в новом конфликте.

Кто назвал Усика "обезьяной"

В программе "Есть смысл" аношник Леонид Остальцев на днях рассуждал о том, что можно оскорблять президента да и вообще кого угодно.

Он говорил об этом в рамках темы недавних оскорблений Зеленского со стороны лояльных Порошенко активистов (Софии Федыны, Маруси Зверобой и Сергея Пояркова).

Остальцев сказал, что любой человек может выйти и открыто заявить о том, что "президент-обезьяна" или о том, что "судебная система несовершенна или конченная на всю голову", что "заказуха так и льет", что "министр - черт" и т.д.

"И мне за это ничего не будет", - акцентировал Остальцев.

Потом Остальцев стал говорить о "нездоровом" поведении ряда украинцев, к которым причислил знаменитых на весь мир спортсменов. "Нас окружают не только Ломаченки, Усики, Портновы, Богданы, ну, и прочие иже с ними обезьяны...", - озвучил он в эфире телеканала.

Интересно, что ведущий Виталий Гайдукевич никак не отреагировал на подобные оскорбления приглашенного на эфир гостя. Более того, он и сам поддерживал тот же стиль разговора. Заявляя, например, что в пицце "Ветерано" хорошо, потому что "рядом не будет рогулей".

Недавно точно так же поступила и телеведущая "5 канала" Янина Соколова, допустившая хамские высказывания журналиста Остапа Дроздова о "выродках" из Донбасса, которых нужно лишать гражданства.

Оскорбления Остальцева - на 5:20 по на тайминге видео

Ответ Усика

Александр Усик опубликовал ответное послание Остальцеву на своей странице в Instagram в стихотворной форме:

"На словах он Лев Толстой, а на деле холостой. Мир всем", - подписал он свой свое стихотворение.

Текст стихотворения следующий:

Может я и обезьяна, так твердит один осел,

Ты прости меня за слово, без обиты ты ковбой.

Сильны бороду ты носишь мышцы крепкие твои,

На словах ты терминатор, а по сути первый блин.

Всех пугаешь пистолетом не забудь мушку спилить,

А то больно будет это, будет тяжко заходить.

Голословные ребята научитесь говорить,

А еще лучше учитесь не болтать, а сотворить.

Фото: instagram.com/usykaa

Пост набрал почти 33 тысячи "лайков", в числе которых известный российский боксер Бахрам Муртазалиев.

В комментариях пользователи всячески поддерживают украинского боксера и ругают Остальцева: "Очередной ветеран наворовавший денег на войне", "Не стоит обращать внимание на петухов, они только кукарекают, а по сути ни о чем", "Можно было бы не отвечать, слишком много чести", "Круто, очень уважаю вас", "Забей, Саня. Слишком много внимания мамкиному застенчивому нацистику, им всем завидно, что они лижут жопу, ради денег, а вы с Васей нет", - пишут в отзывах юзеры.

Напомним, что Александру Усику часто приходится защищаться от нападоок "патриотов", которые осуждают боксера за визиты в Крым. В своих интервью он называет Симферополь и Крым "своей землей" и "родиной". Летом он часто отдыхает в Крыму.

В июле прошлого года Ломаченко опубликовал фото Усика с Ай-Петри. А защитив титул абсолютного чемпиона мира (победа над британцем Тони Беллью в ноябре 2018 года), Усик напомнил, что "Крым принадлежит тем людям, которые там живут".

Фото: instagram.com/lomus_official

В Крыму живут сестра Усика, его племянники, племянницы, кумовья и друзья. Кстати, украинский боксер часто отсылает хейтеров и провокаторов, задающих вопрос "Чей Крым", называя Крым - божьим.

Также напомним, что кум Усика - Василий Ломаченко - удостоился оскорблений от Остальцева за свое недавнее видео. Ломаченко выложил ролик, где на фоне кадров учений российских военных диктор читает стих о православной вере. В нем говорится о том, что ошибочно считать православных слабыми людьми.

Из-за этого националисты принялись ругать боксера. Но он им так же, как и Усик, ответил стихотворением.