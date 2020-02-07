Пассажирский самолет Airbus 320 чуть не был сбит во время авиаудара по Сирии израильскими истребителями 6 февраля. На борту рейса Тегеран-Дамаск находились 172 пассажира. Лайнер смог экстренно приземлиться на российской военной базе Хмеймим.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, пишет "Коммерсантъ".

По данным ведомства, в ночь на 6 февраля без захода в воздушное пространство Сирии четыре истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли удары восемью ракетами "воздух-земля" по пригородам Дамаска. Во время ударов диспетчерам аэропорта сирийской столицы удалось увести пассажирский самолет на базу Хмеймим.

"Лишь благодаря оперативным действиям диспетчеров аэропорта Дамаск и эффективной работе автоматизированной системы управления воздушным движением удалось увести пассажирский Airbus 320 из зоны поражения сирийской ПВО и благополучно посадить его на ближайший запасной аэродром - на российской авиабазе Хмеймим",- сказал Конашенков.

"Таким образом, проведение израильским генштабом боевых операций в воздухе с использованием для прикрытия или блокирования ответных действий сирийских сил ПВО гражданских самолетов с пассажирами, становится характерной чертой израильских ВВС", - добавил представитель Минобороны России.

Напомним, в сентябре 2018 года российский военный самолет Ил-20 был сбит сирийскими ПВО над Средиземным морем. Погибли 15 военнослужащих. Минобороны РФ возложило вину за происшествие на израильские F-16, маневрировавшие поблизости.

Месяцем ранее, 8 января, иранская система ПВО ошибочно приняла самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" за крылатую ракету и сбила его. На борту лайнера находилось 176 человек. Все они погибли, среди них - граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Сначала иранские власти отрицали версию о попадании ракеты.

Позднее Тегеран признал свою вину. Ответственность за авиакатастрофу взял на себя Корпус стражей исламской революции. Президент Ирана Хасан Роухани назвал крушение украинского Boeing "катастрофической ошибкой". Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Тегерана "полного признания вины" и выплаты компенсации.