Российский траулер затонул в Балтийском море у эстонских берегов. На борту находились семь граждан РФ. Все они были спасены.

Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 7 февраля.

Сообщается, что двое пострадавших были доставлены вертолетом в больницу в Хельсинки.

Как выяснилось, авария произошла из-за того, что из строя вышло рулевое управление траулера, и две секции наполнились водой. В результате на борту пропало электричество, и судно легло в дрейф.

Также уточняется, что спасательную операцию организовал Центр морской охраны Эстонии совместно с Финляндией. Первым на помощь траулеру прибыл танкер под либерийским флагом, который обнаружил спасательный плот с членами экипажа и поднял их на борт.

Ранее сообщалось, что у берегов Греции затонуло судно с мигрантами. 12 человек погибли.

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