Известный российский актер Валерий Гаркалин был срочно доставлен в одну из больниц Москвы после резкого приступа. У него в итоге диагностировали пневмонию.

Об этом сообщает телеканал Рен ТВ.

Как отмечается, у 65-летнего народного артиста начались проблемы с дыханием, когда он отдыхал у себя дома. Врачи диагностировали у него пневмонию тяжелой формы.

Напомним, Валерий Гаркалин - советский и российский актер театра и кино. В 2000 году он удостоился звания заслуженного артиста России, в 2008-м получил звание народного артиста РФ.

Гаркалин известен своими ролями в картинах "Ширли-мырли" ,"Ландыш серебристый" и многочисленными постановками в театре.

Валерий Гаркалин. Фото: YouTube

Ранее сообщалось, что в Москве экстренно госпитализировали народную артистку СССР Татьяну Доронину.

Также мы писали, что Армен Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии.