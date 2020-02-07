В пятницу, 7 февраля, в Верховной Раде состоится Час вопросов к правительству, после чего депутаты продолжат рассматривать поправки к законопроекту 2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Об этом свидетельствует повестка дня, опубликованная на сайте парламента.

Ожидается, что во время Часа вопросов к правительству с докладом выступит министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель. А с промежуточным отчетом о работе Кабинета министров выступит премьер-министр Алексей Гончарук.

Кроме того, повестка дня предусматривает продолжение рассмотрения поправок в законопроект 2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". Во время заседания в четверг, 6 февраля, Верховная Рада успела рассмотреть 184 поправки из более чем 4 000.

В сессионном зале в пятницу депутаты традиционно будут работать до 14:00.

Ранее сообщалось, что в первый день Рада рассмотрела 180 из более 4 тысяч поправок к законопроекту о рынке земли.

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