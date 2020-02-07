Департамент борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, вместе с Главным следственным управлением Национальной полиции Украины ликвидировали транснациональный канал торговли украинцами.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Скриншот: npu.gov.ua

Под предлогом участия в перевозке беженцев злоумышленники незаконно переправляли по морю мигрантов из Турции в Грецию и Италию или из Греции в Италию. Полицейские задержали активного участника преступной группировки. Задокументирована его причастность к вербовке 12 жителей Запорожья. Восемь из них в результате отбывали наказание за рубежом.

Злоумышленники вовлекали завербованных граждан в преступную деятельность за пределами нашего государства. В частности, речь идет о незаконной переправке мигрантов из Турции в Грецию и Италию или из Греции в Италию.

Установлено, что во время переправки нелегальных мигрантов злоумышленники использовали парусные яхты и прогулочные катера. В качестве экипажа там находились завербованные украинцы.

Скриншот: npu.gov.ua

В результате оперативных мероприятий полицейские установили, что активным участником преступной группы, которая обеспечивала функционирование этого канала, является 35-летний житель Запорожья.

По информации полиции, подозреваемый имеет устойчивые связи с иностранными перевозчиками нелегальных мигрантов. Именно для них он вербовал украинских граждан. Кроме того, он непосредственно отвечал за вербовку и перемещение завербованных членов экипажей в Турцию. В отдельных случаях сопровождал завербованных в Турцию, инструктировал и контролировал их за рубежом.

Кроме того, ранее мужчина лично участвовал в перевозке нелегальных мигрантов и хорошо знаком со спецификой этой противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что в полиции сообщили, сколько случаев торговли людьми выявили всего за полгода.

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