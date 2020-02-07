Глава МИД Украины Вадим Пристайко перед своим отлетом в Вашингтон заявил о том, что кандидатура на должность посла США в Украине уже определена, прошла все необходимые согласования и всех устраивает.

"Я не открою большой тайны, но во время моего разговора с государственным секретарем Помпео нам было сказано о том, что эта работа завершена... Мы уже знаем конкретного человека, который будет нам предложен. Нас, в принципе, устраивает этот кандидат", - заявил Вадим Пристайко, как передают Украинские Новости.

Пристайко так же отметил, что такой долгий процесс избрания посла обусловлен американской спецификой назначения послов. Кандидатура должна быть одобрена и президентом и Сенатом США.

Ранее "Страна" сообщала, что МИД Украины обсуждает встречу министров стран "Нормандской четверки" в середине февраля.