Красивая и уникальная дата-палиндром 2 февраля 2020 года (02.02.2020 - Ред.) таки вызвала определенный ажиотаж среди украинцев, решивших создать семью.

В Украине в этот день было зарегистрировано всего 374 официальных брака, из которых 87 пришлось на столицу. Об этом сообщили в Минюсте в ответ на официальный запрос УНН.

"02.02.2020 в Украине составлено 374 актовые записи о браке, из них - 87 в городе Киеве", - заявили чиновники.

Напомним, ранее "Страна" в материале "Високосный год 2020" выяснила, что можно и чего нельзя делать, чем он плох и как быть со свадьбой.

Так же мы рассказывали, что в этом году в феврале будет 29 дней и приводили ответы на три самых популярных вопроса о високосном годе.