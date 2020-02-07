Для Демократической партии США продолжается скандал связанный с первыми и скандальными праймериз в штате Айова. Глава Национального комитета Демократической партии Том Перес (который был министром труда в администрации Барака Обамы - Ред.) призвал провести пересчет голосов.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Хватит значит хватит. В свете проблем, возникших в ходе реализации плана отбора делегатов и для обеспечения общественного доверия к результатам, я призываю Демократическую партию немедленно пересчитать голоса в Айове", - написал Том Перес.

Напомним, ранее "Страна" в материале "Козыри Трампа и склоки демократов" выяснила, как повлияет на итог выборов в США провал импичмента и скандал в Айове.