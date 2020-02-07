В США продолжается расследование причин катастрофы вертолета, в которой погиб звездный баскетболист Коби Брайант.

Уже стало известно, когда тело великого спортсмена предадут земле. Официальная церемония прощания с баскетболистом пройдет на домашней арене клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" Staples Center 24 февраля, как сообщает Los Angeles Times со ссылкой на источники.

По их словам, дату прощания согласовали с вдовой баскетболиста Ванессой, руководством "Лос-Анджелес Лейкерс" и владельцами арены. Число мест на траурной церемонии будет ограничено. Информация о билетах на мероприятие пока не публиковалась.

Напомним, что Коби Брайант портсмен погиб при крушении вертолета 26 января, вместе с ним на борту были восемь человек, в том числе его 13-летняя дочка Джианна Мария-Оноре Брайант. Никто из них не выжил.

Пятикратному чемпиону Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на момент крушения был 41 год. Свою карьеру он завершил в 2016 году, став с "Лейкерс" пятикратным чемпионом НБА, а в составе сборной США - двукратным олимпийским чемпионом. Причиной авиакатастрофы называют плохую видимость из-за густого тумана.