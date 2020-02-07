В Китае продолжается борьба с вирусом, который вызывает тяжелую форму пневмонии. К сожалению, пока врачам не удается остановить распространение эпидемии.

По состоянию на 7 февраля, на 00:00 часов по местному времени (18:00 четверга по Киеву - Ред.) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило уже 31 161 человек, смертельный исход зафиксирован в 638 случаях.

"Подтвержденные заражения - 31 211 случаев в Китае, около 220 за границей. Смертность: 637 в Китае, 1 случай за границей. Выздоровело 1 540 человек", - сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения, как передает центральное ТВ Китая.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что китайский врач, который первым сообщил об угрозе коронавируса, умер от него же.