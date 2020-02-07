Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова созвал внеочередное заседание из-за обысков на канале 1+1. На заседании присутствовали журналисты канала и представитель СБУ.

Сюжет о событии вышел в ТСН.

От СБУ на заседание прибыл заместитель руководителя главного следственного управления Службы безопасности Виталий Маяков. Это его подчиненные устроили обыск в офисе канала и сорвали выход передачи "Секретные материалы". Также в собрании участвовали журналисты канала 1+1.

Версии участников заседания разошлись. Представитель СБУ считает действия подчиненных правильными, потому что "подразделение никого не било, никого не стреляло". Также он отметил, что во время обысков не шла речь о том, что журналистов подозревают в причастности к преступлению.

Журналисты же считают, что спецслужбисты превысили полномочия: они угрожали и применяли силу. Кроме того, по их мнению, СБУ должна была сделать все, чтобы не допустить незаконной записи первых лиц государства.

Видео: YouTube/ ТСН

В итоге Комитет расценил визит сотрудников СБУ в офис 1+1 как препятствование журналистской деятельности, грубое вмешательство силовиков в дела журналистов, грубое нарушение их прав и давление. Теперь члены комитета ждут от правоохранительных органов и лично от председателя СБУ объяснений.

Ранее "Страна" приводила комментарий по поводу обысков Владимира Зеленского.

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