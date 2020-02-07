Художественная гимнастка из России Александра Солдатова записала видеообращение, в котором опровергла информацию о попытке самоубийства.

Ролик опубликовала тренер спортсменки Анна Дьяченко в своем Instagram.

В обращении девушка просит за нее не беспокоиться и уверяет, что никакой попытки суицида не было.

"Хочу сказать, чтобы все перестали за меня беспокоиться. Со мной все прекрасно!.. Вчера утром я готовила завтрак и случайно порезалась. Такое бывает: ножи острые, я гимнастка, на кухне стою не так давно. И вот я еду на тренировку и чувствую, что рану лучше заклеить и обработать профессионально, чтобы не заниматься самолечением. Я предупредила тренера, что опоздаю, заехала в больницу - и все. На этом история закончилась", - сказала Александра.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Без комментариев! И НИКОГДА НЕ ВЕРЬТЕ ПРЕССЕ!!! Публикация от AV (@love_shumik) 6 Фев 2020 в 4:41 PST

Видео: Instagram/ love_shumik

Тренер Анна Дьяченко сопроводила видео короткой подписью: "Без комментариев! И НИКОГДА НЕ ВЕРЬТЕ ПРЕССЕ!!!"

Пользователи соцсети по-разному отнеслись к видео Александры. Одни поверили ей, посоветовали подать в суд на СМИ и горячо поддержали.

"Сашенька, мы с тобой в любом случае!" - написала актриса Мария Кожевникова.

У других вызвало подозрение, что обращение размещено на странице тренера, а девушка выглядит измученной.

"Ну-ну. Только лицо, опухшее от слёз, и видео на фоне стены больничной палаты..." - высказалась подписчица с ником v_lugovom.

Ранее "Страна" писала, что в США актер телевизионного сериала "Горец" покончил с собой.

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