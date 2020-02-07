Суд признал недостоверной информацию, распространенную об адвокате Андрее Портнове телеканалом "Прямой" и сайтом партии Порошенко. Тем самым он удовлетворил иск юриста, который тот подал против самого СМИ, его владельца Петра Порошенко и партии "Европейская солидарность".

Об этом Портнов написал в своем Telegram-канале.

"Суд признал полностью недостоверной информацию о якобы передаче мной в Россию материалов уголовного дела ГБР о государственной измене Порошенко, направившего в российский плен украинских моряков для срыва президентских выборов. Суд также обязал фигурантов в течении пяти дней опровергнуть всю распространённую обо мне информацию и взыскать в мою пользу с Порошенко и его партии ЕС денежные средства", - рассказал своим подписчикам адвокат.

В конце записи он перевел суть произошедшего с официального языка на повседневный: "Если простым языком, то суд постановил взять его за тупую гриву и проехать мокрой тряпкой по наглой и воровской роже".

Напомним, иск за клевету был подан юристом в Печерский районный суд Киева 15 августа.

Ранее "Страна" сообщала, что с 10 февраля на Донбассе, в городе Бахмут, заработает юридический офис Андрея Портнова. Там люди смогут получить бесплатную правовую помощь.