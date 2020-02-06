Китайский врач Ли Вэньлян, первым сообщивший о коронавирусе, все же скончался.

Ранее сообщалось, что он находится в критическом состоянии.

Днем китайская пресса уже сообщала, что у врача остановилось сердце, но оказалось, что Ли Вэньляна удалось спасти, хотя он оставался в критическом состоянии, пишет Global Times.

"Центральная больница Ухани на своем аккаунте в Weibo сообщила, что Ли скончался в 2:58 в пятницу по местному времени после неотложной терапии", - говорится в сообщении.

Согласно первоначальным сообщениям, смерть доктора была зафиксирована 6 февраля в 21:30 по местному времени.

Однако после того, как смерть доктора начали активно обсуждать в китайских социальных сетях, чиновники распорядились подключить тело к системе жизнеобеспечения, а формулировку в сообщениях сменить с "умер" на "находится в критическом состоянии".

Сообщение о смерти доктора в Global Times также было удалено. Вместо этого сообщалось, что у медика остановилось сердце, но его подключили к системе жизнеобеспечения.

Напомним, ВОЗ собирает международный форум по исследованию коронавируса.

Еще напомним, что украинцы скупили все маски из-за коронавируса, теперь их дефицит.